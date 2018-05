Dacă înveţi să cânţi la un instrument muzical sau să vorbeşti o limbă străină, îţi antrenezi creierul pentru a fi mai eficient, arată un nou studiu.

Cercetătorii canadieni de la Rotman Research Institute au descoperit că muzicienii şi oamenii bilingvi folosesc mai puţine resurse ale creierului atunci când finalizează o sarcină care implică folosirea memoriei, potrivit The Independent. Astfel, potrivit studiului publicat în Annals of the New York Academy of Sciences, persoanele cu background muzical sau bilingv au activat reţele din creier diferite şi au prezentat mai puţină activitate a cortexului decât persoanele care vorbeau doar o limbă şi nu aveau... citeste mai mult

