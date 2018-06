Potrivit unui studiu recent publicat în „Archives of Sexual Behaviour“, activitatea sexuală la persoanele de vârsta a treia se află în strânsă conexiune cu îmbunătăţirea memoriei, potrivit The Independent. Mark Allen, lector la şcoala de psihologie din cadrul Universităţii din Wollongong din Australia, a efectuat un studiu pe 6.016 de persoane, toate cu vârsta de peste 50 de ani. Datele, care au fost colectate de English Longitudinal Study of Aging în 2012 şi 2014, relevă chestionarea a 2672 de bărbaţi şi 3344 de femei cu privire la mai multe aspecte ale vieţii lor, inclusiv sănătatea, dieta şi activitatea sexuală. Participanţii au completat, de asemenea, un test... citeste mai mult

azi, 18:38 in Life, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in