Primele semne de îmbătrânire pot fi detectate în jurul vârstei de 25 de ani, relevă o cercetare americană publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences pe baza studierii metabolismului unui grup format din 954 de persoane născute în Noua Zeelandă.

Cercetătorii au studiat sănătatea subiecților la vârstele de 26, 32 și 38 de ani fiind analizată starea rinichilor, ficatului, plămânilor, dinților, vaselor de sânge, metabolismului și sistemului imunitar.

Concentrându-se asupra celor aflați într-un proces de îmbătrânire rapidă, ei au găsit semne ale... citeste mai mult