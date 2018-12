Potrivit Colegiului Medicilor Dentişti din România, cariile afectează aproape 70% dintre copii până la vârsta de 19 ani.

Un studiu realizat de Dent Estet mai arată că 90% din tinerii români cu vârste între 10 şi 17 ani nu vizitează medicul dentist nici măcar o dată pe an, iar 1 din 2 adolescenţi are probleme gingivale şi are nevoie de aparat dentar. Potrivit aceleiaşi surse, incidenţa cariilor profunde până la vârsta de trei ani rămâne ridicată, acestea acoperind cel puţin trei dinţi în 38% din... citeste mai mult

