Compania Bucharest Film Studios, fosta Studiourile Media Pro SA, și-a cerut insolvența, conform site-ului Supervizor.ro, specializat pe insolvențe.

Solicitarea a fost depusă la Tribunalul Ilfov pe 28 martie și are termen pe 5 aprilie.

Demersul survine după ce şi creditorul Team Communications SRL din Brașov a solicitat insolvența Bucharest Film Studios, iar acest dosar, deschis pe 27 decembrie 2017, are termen de judecată pe 12 aprilie 2018.

În afară de aceste două cereri de insolvenţă, Bucharest Film Studios mai are și... citeste mai mult