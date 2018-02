Studioul lui Harvey Weinstein a fost dat in judecata pentru ca nu si-a protejat angajatii Procurorul general al New York-ului, Eric Schneiderman a anuntat, duminica, ca Weinstein Company a fost data in judecata, pe motiv ca studioul nu a reusit sa isi protejeze angajatii de abuzurile lui Harvey Weinstein. Mai multe despre angajati, studio, Harvey Weinstein Captura foto: Youtube LifeStar citeste mai mult

