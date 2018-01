Este vorba de The Beauty Studio - Botoșani, situat la intersecția dintre Calea Națională și strada Gării.

Spațiul are 68,77 mp și este dotat cu centrală termică, tâmplărie PVC, instalație trifazică etc.

Pe de altă parte, salonul ca atare are posturi de lucru și scafă pentru coafură, posturi de lucru pentru manichiură și pedichiură, cabinet de cosmetică complet utilat (paturi, chiuvetă, cabină de duș, tunel infraroșu, termocuvertă etc.), solar vertical SunVision V100XL.

Afacerea poate fi achiziționată cu 49.500 de euro, iar cine dorește doar spațiul îl poate... citeste mai mult

