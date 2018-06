In luna mai 2012 s-a incheiat acordul de colaborare cu SNTGN “Transgaz” SA pentru participarea studentilor Universitatii “Ovidius” la Premiul anual “C.I. MOTAS” in valoare de 5000 lei. Studentii (individual sau in echipe) se pot inscrie in competitie...

Observator de Constanta, 6 Iunie 2012