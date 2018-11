Dacă unii visează la un salariu de o mie de euro după câţiva ani de muncă, studenţii de la Politehnică reuşesc să câştige aceşti bani după primul an de facultate. Marile companii îi recrutează imediat după ce încep facultatea, iar după un stagiu de practică îi şi angajează.

Salariile tinerilor programatori sunt printre cele mai mari de pe piaţă. Concurenţa e serioasă, firmele au mare nevoie ingineri, iar şcoala românească nu reuşeşte încă să scoată suficienţi specialişti.

Chiar şi dacă are un an de experienţă, un tânăr de la Politehnică poate... citeste mai mult