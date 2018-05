Pentru al treilea an consecutiv, studenții clujeni se implică activ în dezvoltarea comunei Plopiș, iar în acest an, în intervalul 11-13 mai, 10 studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) vor fi găzduiți de câteva gospodării rurale, unde studenții îi vor ajuta pe locuitori la muncă în ferme.



„Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca se implică în dezvoltarea comunităților rurale. Lucrăm deja, pentru al treilea an consecutiv în comuna Plopiș cu care avem un... citeste mai mult

