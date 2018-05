Studenții au decis cine sunt Profii Tari ai ediției 2018! Trei sunt din Galați!

Profesorii preferați ai studenților vor fi premiați la Timișoara, pe data de 19 mai 2018, în cadrul evenimentului Gala Profesorului Bologna, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)!

Evenimentul, ajuns anul acesta la a XI-a ediție, are ca obiectiv căutarea an de an ceea ce noi numim „Profesori Bologna”, exemplele de bună practică din comunitatea academică, oameni pasionați de educație și buni specialiști în domeniul lor, „Profi Tari” ce luminează minți și formează caractere, și să le arătăm recunoștința noastră... citeste mai mult