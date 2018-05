Performanță de excepție a atletelor „tricolore”, în nocturnă, la Londra. În cadrul celei de-a 22 ediții a Cupei Europei la 10.000 m, competiție desfășurată sub forma unui super show atletic sub titulatura „Night of 10.000 m PBs”, la „Paliament Hill Athletics Track”, în prezența a peste 8000 de spectatori.

Echipa noastră formată din Ancuța Bobocel (locul 2 la individual – 31:42,12), Roxana Bîrcă (locul 4 individual – 32:30,97), Cristina Simion (33:20,37) și Andreea Pîșcu (34:12,80) a reușit să se urce pe prima treaptă a podiumului de premiere, devenind astfel lider european, suclasând team-ul britanic la el acasă. Pe locul trei s-a clasat... citeste mai mult