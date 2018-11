Totul ar fi plecat de la frânare bruscă

In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. Martorii au sunat de indata la numarul unic de urgente 112 si au cerut ajutor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje medicale, politistii si pompierii.

In BMW se aflau patru studenti, doua fete si doi baieti. Soferul BMW, Claudiu Ocu, a refuzat sa fie transportat la spital, insa ceilalti pasageri au ajuns pe mana medicilor, la fel si soferul autoturismului VW.

Tanarul care conducea BMW-ul a precizat in fata politistilor ca soferul unui autoturism care se afla in fata lui a franat... citeste mai mult

