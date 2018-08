Potrivit Ministerului Educaţiei, cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie şi se întind pe 168 de zile lucrătoare, respectiv 34 de săptămâni.



Anul şcolar 2018-2019 este structurat pe două semestre, după cum urmează:



- semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019;



- semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.



Pentru elevii de liceu, anul şcolar se va termina pe 31 mai 2019, iar pentru cei de clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019.



Vacanţele elevilor în anul şcolar 2018-2019 sunt aceleaşi ca în fiecare an, respectiv vacanţa de iarnă, cea intersemestrială, vacanţa de primăvară şi vacanţa de vară.



În plus, clasele din învăţământul...

