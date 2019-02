Structura anului scolar 2019 – 2020 sufera modificari importante

Elevii vor incepe cursurile mai devreme, in data de 9 septembrie 2019 si vor intra in vacanta de vara pe 13 iunie 2020. Mai mult, semestrul I se va incheia in luna decembrie, deci vacanta de iarna va fi si vacanta intersemestriala pentru elevi, scopul fiind acela de a fragmenta mai putin semestrele.

“Urmatorul an scolar va incepe pe 9 septembrie si se va incheia pe 12 iunie. Elevii vor avea vacanta de iarna tot de trei saptamani, dar acum va fi si vacanta intersemestriala”, a transmis Iulian Cristache.

