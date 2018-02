Structura anului scolar 2018-2019 este in curs de definitivare.



Eugen Ilea, vicepresedinte Federatia Nationala a Asociatiilor Parintilor, a anuntat ca, miercuri, in Comisia de Dialog Social, s-au facut urmatoarele modificari:



"Anul scolar 2018/2019 va avea 34 de saptamani, 167 de zile, cu incepere din 10 septembrie si finalizarea anului scolar in 14 iunie 2019.



Se vor mentine cele trei saptamani de vacanta de iarna. 10 septembrie, incepere, pana pe 21 decembrie cursuri, vacanta de iarna 22 decembrie - 3 saptamani, pana in 14 ianuarie (ramane neschimbat), cursuri pana in... citeste mai mult

azi, 17:31 in Social, Vizualizari: 42 , Sursa: A1 in