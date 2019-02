Structură an scolar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial. Calendar vacanțe, noutăți și ce trebuie să știi despre noul an școlar.

Structura anului școlar 2019-2020, cu modificările sale a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel că, odată cu vacanța de iarnă, se va finaliza și primul semestru, cu scopul ca orele de curs ale elevilor să fie fragmentate cât mai puțin.

Astfel că, anul școlar 2019-2020, va începe pe 9 septembrie 2019 și se va termina pe 12 iunie 2020. Profesorii vor începe noul an școlar cu 8 zile mai devreme, respectiv pe 1 septembrie.

