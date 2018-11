La sfârşitul lunii ianuarie, părinţii copilei au primit o veste cruntă, fetiţa a fost diagnosticată cu Hepatoblastom gradul 4 cu metastaze la plamani.





Povestea vieții ei a început într-o familie frumoasă și iubitoare. Cristina era un copil perfect normal cu o copilarie fericita alaturi de parintii ei pana cand,intr-o zi a avut o banala cazatura la sanius in ianuarie 2018 de atunci viata lor s-a schimbat radical ,in urma cazaturii burtica Cristinei incepuse sa se umfle,avea dureri si atunci parintii au mers la spital,acolo in urma unui ecograf au aflat cea mai crunta veste,in data de 31 ianuarie 2018 la spitalul de copii Botosani, a fost diagnosticata cu Hepatoblastom... citeste mai mult

