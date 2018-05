Tatăl fetiței accidentate la Năvodari în urmă cu mai bine de o lună are nevoie de ajutor. După ce a fost operată, copila de doar 12 ani are nevoie de un cărucior cu rotile pentru a fi mai ușor pentru familie să o deplaseze la controalele medicale.

"Bună ziua cine ne poate ajuta cu un căruț de handicap înprumut pentru o fetiță de 12 ani. Noi suntem părinții fetiței accidentate la Școala 2 cu autocarele. Are dublă fractură de gambă deschisă și i s-au montat 2 tije. Cu un cărucior ne-ar fi mai ușor acasă și la spital mergând foarte des la controale", a transmis tatăl copilei.

