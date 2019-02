APEL… O familie din comuna Ivãnesti are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet bun, pentru cã situatia celor patru membri este strigãtoare la cer. Unul dintre copii este imobilizat la pat si are un handicap psihic, nu vorbeste, iar uneori se automutileazã. Are 11 ani, se numeste Cãtãlina si îsi doreste un cãrucior rulant, cu care sã poatã iesi afarã, sã se plimbe. De parcã nu ar fi fost îndeajuns, recent, si capul familiei a avut un accident, iar acum se aflã internat la un spital din Iasi. Cazul a fost semnalat de Asociatia “Solidar”, care... citeste mai mult

