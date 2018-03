Trăim într-o societate încărcată cu diverse activități și dorim să le reușim pe toate, însă se întâmplă ca organismul uman să nu facă față de fiecare dată.

Și atunci apar situații tensionate: am întârziat sau am uitat ceva.

Stresul are un impact uriaş asupra sănătăţii noastre mentale, fizice, afective şi spirituale. El nu poate fi eliminat din viața unei persoane, ȋnsă acesta poate fi diminuat. Prin urmare, este esenţial să ştim să-l ţinem în frâu. Iată câteva metode de combatere a stresului:

Faceți mișcare. Mergi la sală sau fă sport acasă. Cu cât mai mult efort fizic facem, cu atât mai repede ne debarasăm de energia negativă și ne încărcăm bateriile cu forțe noi.... citeste mai mult