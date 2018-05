Street Food Festival revine la Brașov

Dacă anul trecut, timp de patru zile, în timpul Street Food Festival, pe platoul de sub Tâmpa, braşovenii au putut degusta preparate culinare dintre cele mai alese, în acest an, evenimentul va dura 5 zile.

Organizatorii au motivat prelungirea evenimentului prin faptul că în 2017 s-au simţit extraordinar în orașul nostru.

Street Food Festival Braşov se va desfăşura anul acesta tot sub Tâmpa, în perioada 24 - 28 mai.

Organizatorii spun că Street Food Festival e mai mult decât mâncare grozavă, ei pregătind şi festival... citeste mai mult

acum 56 min. in Eveniment, Vizualizari: 28 , Sursa: Brasovul tau in