Administrația locală Sighet a început plombarea gropilor apărute în carosabil după topirea zăpezii. Plombarea însă este una provizorie. „Cârpim drumurile, însă nu este o plombare definitivă, ci doar provizorie. S-au făcut asemenea gropi încât, din punctul meu de vedere, ceva nu e normal. Noi, în 17 noiembrie, anul trecut, am avut recepție la plombări. Deci am intrat în iarnă fără nicio groapă, că am zis să nu vină iar primăvara să ne găsească cu găuri în asfalt. Din păcate nu a fost așa, și acum unele străzi sunt praf! Dar nu numai la noi sunt asemenea, gropi, ci inclusiv pe autostradă în Ungaria. Iarna asta a fost însă așa de ticăloasă, nu doar... citeste mai mult

