Strazile Ciudanovitei ies din bezna

In noaptea de marti spre miercuri municipiul Iasi a fost cufundat intr-o bezna totala. O multime de ieseni au sunat la redactie sa anunte ca in mai multe cartiere ale orasului strazile sunt intr-o bezna totala. Astfel, in Copou, in Centru, in Pacurari...

Buna ziua Iasi, 6 Iunie 2012