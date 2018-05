Constanţa are pretenţii de metropolă. Are blocuri noi, intersecţii păzite, caracatiţe la roţi şi mall-uri multe, mari şi frumoase. Dar întocmai ca gospodina care ascunde gunoiul sub preş de ochii soacrei, în spatele blocurilor de la bulevard se...

Cuget Liber, 17 Noiembrie 2011