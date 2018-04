Vineri, 20 Aprilie, 22:47

Cătălin Straton a fost omul meciului în partida pierdută de ACS Poli Timișoara pe terenul lui Dinamo, scor 0-1, după ce a avut 7 intervenții decisive în fața "câinilor".

"Felicitări echipei Dinamo pentru victorie. Sunt dezamăgit că am pierdut. Trebuie să facem ceva să ne revenim, să fim mai puternici mental, că fizic stăm bine. Trec etape și nu acumulăm puncte, iar zona minată e foarte aproape de noi.

Țin să-i mulțumesc domnului Leo Grozav, am avut o relație foarte bună cu el. El n-are nicio vină. Acum suntem alături de Rică, e un antrenor tânăr. Am încredere în el că va... citeste mai mult