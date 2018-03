Primarul Cătălin Flutur a ieșit public și a declarat încântat că strategia la care a lucrat un grup desemnat din cadrul Primăriei a avut succes la Bruxelles. Este de fapt un plan de acțiune privind energiile durabile și deschide calea către noi proiecte europene.



Primăria Botoșani face astfel parte din „Convenția Primarilor”, un organism european care are sediul similar cu cel al Parlamentului European.



„Este un organism european cu sediul la Bruxelles, am trecut peste etapele de a căuta consultanță externă. Am făcut un grup de lucru interdisciplinar la nivelul municipiului Botoșani, le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la PAED. Documentația noastră a fost foarte bună, a...

