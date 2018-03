Strategie de imagine: Invata cum sa creezi o impresie buna ... pe Facebook Se spune ca prima impresie conteaza, iar in zilele noastre aceasta impresie poate fi formata atat in lumea reala, cat si in plan virtual. Chiar daca multi oameni nu dau importanta la ceea ce expun pe paginile de socializare, aceste lucruri pot avea, in viitor, un imact negativ asupra lor.

Cu un singur click putem afla informatii esnetiale despre aproape orice persoana, informatii pentru care in urma cu zeci de ani, munceau pentru obtinerea lor cateva ore sau zile, chiar si autoritatile. Un rol important in acest sens il au si retelele de socializare, care ne ofera cel putin cateva... citeste mai mult

