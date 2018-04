La o lună de la Congresul PSD în care Liviu Dragnea şi-a prezentat planurile pentru douăzeci de ani de acum încolo, Secretariatul General al Guvernului a iniţiat un proiect de lege prin care se înfiinţează o comisie condusă de şeful PSD, care să elaboreze într-un an Strategia „România 2040”. Odată adoptată, aceasta ar urma să fie introdusă obligatoriu în programul de guvernare al oricărui guvern ce va urma de acum încolo.

