Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, organizat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Strategia cuprinde o serie de recomandări care vor asigura implementarea Agendei 2030 în România, informează Biroul de Presă al Guvernului României. „Am încercat, prin această Strategie, să conturăm cadrul care să asigure României un viitor durabil. Timp de un an de zile am lucrat în echipă și am organizat o consultare publică extinsă pentru a realiza un document cât mai aproape de nevoile societății românești”, a declarat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély.

