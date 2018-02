Nu a luat medalie şi şansele lui de a urca pe podium, vreodată, la o ediţie a JO iarnă sunt minime. Dar povestea lui Akwasi Frimpong, un ghanez care a concurat la skeleton la PyeongChang, devine o lecţie pentru toţi sportivii pe care-i bântuie gândul retragerii când soarele nu străluceşte cu putere sau pantoful le strânge prea rău glezna.

"M-am născut în Ghana şi pot spune că am trăit puţin timp în Olanda. De fapt, am crescut acolo, unde am învăţat ce înseamnă sportul profesionist. Prima dată am participat la competiţii de atletism. Am fost recrutat de antrenorul meu, Sami Moses, care a participat la Jocurile Olimpice de Vară din 1972 şi '76 şi de acolo a...

