Antrenorul din Copou, Flavius Stoican, e încrezător în ceea ce priveşte şansele Politehncii de a prinde playoff-ul, în ciuda eşecului cu Dinamo, scor 3-0. Stoican spune de asemenea că Dinamo are şanse mici să ajungă în ultimele şase.

"Noi mai avem sanse la playoff. Am pierdut un meci, dar trebuie sa conştientizăm unde am greşit. Azi nu am prins o zi reuşită. Ne trebuie şi un pic de şansă, am pierdut pe neatenţie azi. Scorul mi se pare cam drastic", a spus Flavius Stoican, la finalul partidei.