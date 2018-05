Vineri, 11 Mai

Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre eșecul suferit de echipa sa pe terenul Viitorului, 0-1.

"Tensiunea partidei a fost mare. Ne doream un rezultat favorabil, chiar dacă am avut mulți accidentați și suspendați. A fost important ca cei care au intrat pe teren și-au făcut datoria. Am pierdut, dar vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus și pentru faptul că au crezut în șansele lor. Am încercat să-i surprindem pe contraatac, dar Viitorul e o echipă care chiar joacă fotbal.

