Antrenorul Politehnicii Iaşi, Flavius Stoican, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că se aşteaptă la un meci crâncen în partida de luni, de la ora 20:00, cu Dinamo, din deplasare, prima din acest an. Stoican este de părere că Dinamo nu mai are nicio şansă la play-off şi că accederea în primele şase ar ţine mai degrabă de o minune.

”Ne aşteaptă o partidă foarte grea, este una dintre cele cinci finale rămase pentru noi şi o tratăm ca atare. Suntem conştienţi că putem obţine o victorie, pentru că am în componenţă jucători care au demonstrat că pot face performanţă, în condiţii destul de grele. De aceea mă mândresc cu ei. Sunt şanse mari să... citeste mai mult

acum 21 min. in Sport, Vizualizari: 14 , Sursa: Pro Sport in