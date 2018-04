„Cu tot respectul, nu sunt ipocrit, îi respect pe cei de la CFR, am informaţii potrivit cărora Dan Petrescu ar fi semnat în China. Dacă nu e adevărat, mă scuz. Eu orice spun acum, pe oricine deranjez, invit la testul poligraf. (…) Din vară. Şi am auzit că CFR l-a contactat pe Edi Iordănescu să meargă acolo“, a spus Mihai Stoica la Digi Sport.

În ceea ce îl priveşte pe antrenorul FCSB, Nicolae Dică, Stoica a spus că acesta are contract până în vară. „În momentul în care ia campionatul se aşază la masă şi e puternic în negocieri. Cred că poziţia lui e solidă“. citeste mai mult

