Cântăreţul britanic Sting va cânta live la cea de-a 60-a ediţie a Grammy Awards, care se va desfăşura la 28 ianuarie la New York, potrivit unui comunicat al Academiei Naţionale a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări (National Academy of Recording Arts and Sciences), trimis joi presei.

Pe lista recitalurilor susţinute la gala de duminică figurează şi artiştii Emmylou Harris, doamna muzicii country şi colegul său Chris Stapleton, nominalizat anul acesta la trei premii în această categorie muzicală, potrivit EFE.

Vor fi prezenţi pe scenă şi cântăreţii portoricani Luis Fonsi şi Daddy... citeste mai mult