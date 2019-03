Sting, faimosul interpret rock, speră ca Brexitul să nu aibă loc. În deschiderea unui concert la Los Angeles, englezul a spus că ieşirea britanicilor din Uniunea Europeană va fi un dezastru. Sting e în Statele Unite pentru a-şi promova musicalul The Last Ship.

Sting e împotriva Brexit EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: “Sper ca Brexitul să nu aibă loc. Nu am auzit niciun motiv coerent că ar fi o idee bună, dar am auzit multe argumente împotriva Brexit. Acum două zile am semnat petiţia către parlament pentru revocarea Brexit”, a declarat cântăreţul.

acum 34 min. in Externe