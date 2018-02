Stimulente naturale contra oboselii

Tonic cu morcovi şi portocale

Pentru a începe ziua în formă şi pentru a alunga oboseala, prepară-ţi un suc de morcovi şi de portocale. Îl poţi obţine din 2 morcovi şi 1 portocală date prin storcător. La final, adaugă 1 linguriţă de scorţişoară.

Sunătoarea

Considerată antidepresiv natural, sunătoarea este recomandată, de asemenea, şi în oboseala cronică, mai ales în cazul în care are cauze psihologice. Planta are efect tonic, revigorant, remineralizant şi antidepresiv. Se consumă sub formă de infuzie – 1 linguriţă de plantă la 200 ml de apă clocotită.

Germenii de grâu

Partea cea mai bogată a grâului din punct... citeste mai mult

