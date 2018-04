Stiinta Miroslava – Dunarea Calarasi, un meci care nu ar trebui sa ne puna probleme

Etapa 30: sambata, 21 aprilie, ora 11.00

In runda a 30-a a campionatului ligii a 2-a, Dunarea va juca in deplasare cu Stiinta Miroslava, formatie care se afla pe un loc retrogradabil, 18, totalizand 28 de puncte. Prima confruntare cu echipa din comuna ieseana care numara in jur de 12 mii de locuitori a avut loc in acest sezon anul trecut pe 7 octombrie.

Dunarea a castigat clar cu 6-0 (1-0), 3 goluri purtand semnatura lui Valentin Alexandru (unul din penalty). Si-au mai trecut numele pe lista... citeste mai mult