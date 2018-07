Cei care nu au voinţă să se lase de fumat găsesc alibiul “după ce am tras din ţigară 30 de ani, ce rost mai are să arunc acum pachetul de ţigări!”. Eronat: în orice moment e bine să te lepezi de fumat.



Nu ştiu dacă ţigara este chiar trimisul preferat al lui Scaraoţchi să aducă răul, dar sigur bine nu are cum să facă. Măcar la prima vedere, proiectul fiinţei umane nu este prevăzut să facă faţă inhalării unui fum fierbinte, ce să mai zicem de sutele de componente cancerigene ivite în urma arderii tutunului. Statisticile concluzionează fără dubii că... citeste mai mult