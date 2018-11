Edi Iordănescu (41 de ani) are informaţii din interiorul campioanei României şi anunţă că Bogdan Mara şi Marius Bilaşco se vor întoarce alături de Marian Copilu pentru al doilea titlu consecutiv în Liga 1 Betano.

Antrenorul care a rezistat doar câteva săptămâni în Gruia a vorbit despre clauza de reziliere, în valoare de 150.000 de euro, pe care a încasat-o odată cu plecarea de la clubul patronat de Neluţu Varga: "Am luat o parte din banii de la CFR. Eu îmi doresc să fiu un antrenor care face bani, dar să am la bază performanţe, nu să mă bazez pe clauze de reziliere. Peste tot pe... citeste mai mult