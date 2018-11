Fundaşul dreapta al CFR-ului şi al naţionalei, Cristian Manea, a refuzat să comenteze pe baza scandalului iscat în jurul naţionalei, după ce chiar fotbalistul declarase, la Podgorica, că tricolorii din teren nu ştiau că România are nevoie de o victorie la două goluri.

În momentul în care Manea a fost întrebat dacă jucătorii naţionalei au fost informaţi că au nevoie de o victorie la două goluri pentru a rămâne în urna a treia la tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020, apărătorul a răbufnit: "Eu cred că s-a exegrat, nu vreau să vorbesc. Nu are rost să vorbesc despre asta. Noi toţi am dat 100% pe teren. Nu am ce să clarific,... citeste mai mult

acum 42 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Pro Sport in