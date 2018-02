Recompensă scandaloasă pentru jucătorii echipei naţionale de fotbal sub 23 de ani a Vietnamului. O companie aeriană din ţara asiatică a fost pusă la zid după ce stewardesele și-au făcut apariția la bord îmbrăcate în costume de baie şi au pus la cale o prezentare de modă şi dans pentru fotbalişti.

STEWARDESE ÎN BIKINI! Recompensă SCANDALOASĂ pentru fotbaliști

