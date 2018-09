Câştigul băncilor din S1/2018 depăşeşte cu mai mult de 30% profitul net din aceeaşi perioadă a anului 2017, după cum reiese din datele preliminare ale BNR. Pe ansamblul întregului an 2017, profitul băncilor a ajuns la 5,3 mld. lei.

Băncile sunt mai prudente acum, iar bilanţurile sunt mult mai echilibrate după ce în 2008-2009 instabilitatea economică şi financiară s-au manifestat acut, susţine Steven van Groningen, preşedinte&CEO al Raiffeisen Bank. „Aşa cum vedem din rezultatele de la jumătatea acestui an, sistemul bancar se află într-o zonă de confort din punctul de vedere al profitabilităţii, dar, cum am mai spus, trebuie să ne uităm pe o perioadă mai lungă de timp ca să... citeste mai mult

