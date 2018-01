Steven Seagal, investigat de LAPD pentru o presupusa agresiune sexuala comisa in 2005 Steven Seagal este investigat in cadrul unei anchete deschisa in urma unei acuzatii de agresiune sexuala care ar fi avut loc in 2005, a anuntat vineri Departamentul de Politie din Los Angeles (LAPD), citat de Press Asociation.

Captura foto: YouTube LifeStar Actorul american de filme de actiune, in varsta de 65 de ani, s-a confruntat cu mai multe acuzatii de hartuire sexuala dupa izbucnirea scandalului Harvey Weinstein, in toamna... citeste mai mult

