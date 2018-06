Stere Halep, tatăl Simonei, a vorbit despre succesul fiicei sale de la Roland Garros și a surprins pe toată lumea când a fost întrebat dacă azi e cea mai fericită zi din viața lui.

"În fiecare an am venit aici să câștigăm un Grand Slam, dar Dumnezeu a vrut să câștigăm azi. N-am apucat să vorbesc cu Simona după meci.

Nu asta e cea mai fericită din viața mea. Cea mai fericită zi a fost când m-am născut, pentru că m-am născut cu noroc și mi-a dat Dumnezeu un copil ca Simona. Sunt mândru că fata mea a ajuns să reprezinte o țară întreagă pe acest glob. Cred că minune mai mare ca asta nu poate fi!

Unde s-a făcut diferența anul acesta? Simona a crescut cu un an mai mult și s-a...

