Johanna Konta a castigat, sambata seara, turneul de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 7 milioane de dolari. Tenismena aflata pe locul 11 in ierarhia WTA si care in sferturi a trecut de Simona Halep a invins-o in finala pe daneza Caroline...

Evenimentul, 1 Aprilie 2017