Stephen Hawking si-a schimbat parerea despre roboti!

Inteligenta artificiala se perfectioneaza constant. Cunoscutul fizician Stephen Hawking, unul dintre oamenii de stiinta care trag in permanenta semnale de alarma in legatura cu pericolul dezvoltarii noilor tehnologii, si-a revizuit, se pare, pararea despre roboti.

Daca pana acum, cercetatorul britanic afirma ca, intr-un viitor nu foarte indepartat, masinile inteligente vor scapa de sub controlul omului si vor incerca sa preia puterea pe Terra, Hawking considera ca inteligenta artificiala poate fi folosita pentru curatarea mediului inconjurator.

Da, spune fizicianul, robotii pot fi utilizati acolo unde omul nu poate... citeste mai mult