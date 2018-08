Stenograma discuției lui Liviu Dragnea cu Dumnezeu

Convorbire primită din trei surse paralele, dar de încredere

Dragnea: Pssss! Pssss! Doamne?

Dumnezeu: Ce e, Liviule, iar vorbești încet, să n-o trezești pe Irinuca?

Dragnea: Da, Doamne, abia am adormit-o. Am dat-o și luica pe picioare, i-am și cântat...

Dumnezeu: A mai crescut și ea, Liviule, nu mai face două somnulețe pe zi, ca înainte...

Dragnea: Doamne, îți spun că aproape că am adormit-o cu forța, iar eu nu mai pot dormi nici noaptea!

Dumnezeu: De ce, Liviule?

Dragnea: Doamne, poate mi se pare, poate o fi de la atâta... citeste mai mult

