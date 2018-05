Problemele Stelei se înmulţesc pe finalul sezonului din Liga 4. Dacă pe plan juridic Florin Talpan câştigă proces după proces în faţa lui Gigi Becali, problemele apar pe plan sportiv. Recent, una dintre paginile suporterilor stelişti, Steaua Liberă, a atras atenţia asupra unei situaţii ieşite din comun.

Steaua e pe locul secund în play-off-ul Ligii 4, la trei puncte în spatele Academiei Rapid, şi are nevoie de victorie în faţa rivalilor din Giuleşti pentru a spera la locul de la barajul de promovare în Liga 3. Trupa lui Ion Ion şi Marius Lăcătuş are meci cu AS Tricolor în următoarea etapă, dar pregătirea meciului poate fi dată... citeste mai mult